Послушать "Музыку добра" можно будет в Могилеве с 26 декабря

11 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В центральном универмаге Могилева пройдут благотворительные концерты с участием юных музыкантов Могилевской гимназии-колледжа искусств. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала методист гимназии-колледжа Татьяна Шлягер.

"Музыка добра" - это волонтерский отряд гимназии-колледжа. Ребята организуют благотворительные выступления, чтобы собрать средства для осуществления детских желаний. Благодаря таким концертам в 2018 году они смогли осуществить мечту Леши Христиченко, ученика Осиповичской школы-интерната для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - мальчику подарили ноутбук.

"В этом году в концертных программах будут участвовать более 20 человек. Но пройдут не только концерты. Волонтеры "Музыки добра" будут работать с посетителями универмага "Центральный" - раздавать флаеры, рассказывать, чью мечту они смогут осуществить в преддверии Нового года. Концерты будут проходить с 26 по 30 декабря", - отметила Татьяна Шлягер.

В Центральном универмаге Могилева будут выступать лауреаты и участники международных и республиканских конкурсов. "Главная цель таких выступлений - собрать деньги, чтобы осуществить в новогодние праздники желания тяжелобольных детей. Эта добрая традиция зародилась в 2018 году. Тогда за четыре дня концертов мы смогли собрать более Br2 тыс. - поделилась Татьяна Шлягер. - Такого никто не ожидал. Дети очень обрадовались, что их инициативу поддержало не только руководство универмага, где проходили концерты, но и могилевчане. В этом году дети уже с августа интересовались, кому мы будем помогать в этот раз".

В первый день, 26 декабря, концерт пройдет в 12.15. А 27 декабря выступление юных музыкантов состоится в 16.19. По словам Татьяны Шлягер, это сделано для того, чтобы определить, когда люди будут наиболее открыты для помощи другим. После будет решено, в какое время пройдут остальные концерты.-0-