Посол Израиля: белорусский анимационный фильм "263 ночи" - уникальная и интересная работа

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Событийный некоммерческий показ анимационного фильма "263 ночи", приуроченный к празднованию Дня Победы, состоялся сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень уникальная и интересная работа. Важно, что этот фильм будет показан в Израиле, Беларуси и России. Мы постоянно занимаемся сохранением памяти о холокосте, его жертвах, бойцах-освободителях Красной армии, которые воевали против фашистов и привели к Победе. Хочу отметить, что в Израиле мы отмечаем праздники по еврейскому календарю, однако 9 Мая, День Победы, будем отмечать вместе с вами", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.

Директор музея Владимир Воропаев поздравил участников встречи с наступающим праздником. "Вместе с сотрудниками музея мы каждый день проживаем ту боль, героизм, постоянно соприкасаемся с нашими героями. О событиях тех лет невозможно говорить без слез. Хочу высказать слова благодарности ветеранам, которые не понаслышке знают, что такое война. У меня только одна мечта: чтобы на нашей земле никогда не было военных действий, чтобы не повторилась та страшная трагедия, которую перенес наш народ", - подчеркнул он.

"76 лет Национальная киностудия "Беларусьфильм" снимает кино о войне, героизме, жертвах и трагедиях. Мы рассказывали разные истории, и сегодня говорим о Минском гетто, о жизни, борьбе за нее, о памяти. Это удивительное произведение мы посвящаем мужеству тех, благодаря кому живем в этом мире, нашим дедушкам и бабушкам, - добавил директор киностудии Владимир Карачевский. - Я надеюсь, что, посмотрев фильм, люди задумаются: достаточно ли мы делаем, чтобы сохранить этот мир. Я хочу пожелать, чтобы никогда не повторялись ни "263 ночи", ни страшные годы войны. Пусть над нашими странами всегда будет мирное небо".

В Минкультуры добавили, что уже в июле фильм "263 ночи" зрители смогут увидеть на юбилейном, XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Мировая премьера анимационного фильма состоится летом одновременно в Беларуси, России и Израиле.

"263 ночи" - международный проект Беларуси, России и Израиля, основанный на реальной истории группы из 26 евреев, которые пытались выжить в вырытом ими погребе в страшные годы фашистской оккупации и создания гетто. Режиссер мультфильма - Ирина Тарасова, автор сценария - Константин Андрюшечкин, художник-постановщик - Анна Емельянова, композитор - Юрий Поволоцкий, звукорежиссер - Виктор Морс. В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов.

Организаторы показа - Национальная киностудия "Беларусьфильм" и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-