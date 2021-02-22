Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две персональные выставки белорусских художниц Анны Гадировой "Краявіды маёй душы" и Людмилы Курилович "Святочны букет для жанчын" открылись сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в преддверии весны мы открываем две выставки удивительных художниц Анны Гадировой и Людмилы Курилович. Вы видите абсолютно разные произведения, которые отражают мироощущение этих художниц. Их работы уникальны и неповторимы, они стали украшением нашей галереи", - отметила директор художественной галереи "Университет культуры" Марина Татаревич.

Анна Гадирова работает в жанре лирического пейзажа, ее картины представляют собой особый поэтический мир, переплетение реализма и романтизма. Прозрачность акварели в сочетании с насыщенным колоритом масляной живописи создает индивидуальный стиль художницы, выделяя ее произведения из ряда других.

"От каждой работы автора веет теплотой от соприкосновения со знакомыми и родными пейзажами. Эти картины, мне кажется, просто украшают жизнь, и каждый из нас хотел бы иметь подобную у себя дома, потому что она создает уютное настроение", - подчеркнул председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий.

Вторая экспозиция посвящена творчеству Людмилы Курилович. На выставке представили ее женские портреты и цветочные натюрморты, созданные в разные периоды творческой карьеры художницы. Среди них есть и ранние работы, и картины, созданные по мотивам произведений известных мастеров.

"Людмила Курилович в искусство пришла всего несколько лет назад. Эти годы были настолько насыщенными, что за это время было сделано около 10 персональных выставок. Художница ворвалась в искусство и сразу заявила о себе. Ее работы находятся в музеях Беларуси, в частных коллекциях во Франции, Германии, Голландии, Канаде, странах СНГ", - рассказал Тадеуш Стружецкий.

В последнее время автор все чаще обращается к жанру портрета. Неразрывная связь Людмилы Курилович с ее малой родиной является для нее источником света, сюжетов и воспоминаний. Среди героев ее портретов - земляки, родственники, друзья.

Героини экспозиций имеют свой художественный стиль и разную подготовку, но объединяет художниц их малая родина - Поставщина. "У Анны Гадировой есть серия картин зимних сюжетов Поставщины, а у Людмилы Курилович - подборка портретов известных выходцев из этого города. Это значит, что они помнят свою малую родину и являются ее гордостью", - обратил внимание Тадеуш Стружецкий.

"На полотнах я сегодня представила краски своей Поставщины. Это то, что идет со мной по жизни. Уже после окончания художественного училища я поняла, что именно пейзаж - это мой жанр", - рассказала Анна Гадирова.

Людмила Курилович поделилась ощущением гордости от того, что ее работы размещены рядом с произведениями Анны Гадировой. "Это гордость: мне, самодеятельной художнице, выставляться вместе с настоящей художницей. В целом, в этой галерее я свои работы демонстрирую уже второй раз, а это требует от меня совершенствоваться, чтобы новые работы были лучше предыдущих", - отметила Людмила Курилович.

Познакомиться с работами художниц можно по 9 марта.-0-