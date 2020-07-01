Постоянная экспозиция откроется в башне Гедимина в Лидском замке

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:12 Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню Независимости Общество
10:03 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы Регионы
09:47 Ведущие телеканалы Беларуси покажут цикл передач о лучших достижениях страны Общество
09:47 Председательство в Совете ЕС перешло к Германии В мире
09:37 Суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором Общество
09:25 Беларусь и Индонезия объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
09:12 В II квартале 2020 года 400 млн человек в мире потеряли работу из-за пандемии В мире
09:06 Онлайн-конференция о развитии интернет-торговли пройдет 2 июля на сайте БЕЛТА Общество
08:58 Недосеков: самое большое достижение суверенной Беларуси - стабильность и мирное небо над головой Общество
08:49 Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате Культура
08:42 Умер актер Виктор Проскурин В мире
08:36 Постоянная экспозиция откроется в башне Гедимина в Лидском замке Культура
08:22 Прокуратура Витебской области выявила нарушения в работе с ветхими домами Регионы
08:06 Беларусь и Казахстан обеспокоены появлением в России нового барьера в сфере госзакупок Экономика
07:59 Мемориальную доску Герою Советского Союза Александру Кирсанову откроют в Минске Регионы
07:49 Обновленные ясли-сад открывают в Советском районе Минска ко Дню Независимости Регионы
07:39 Велопробегом отметят в Бресте День вышиванки Регионы
07:34 Введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков отменяются Экономика
07:27 Основной день голосования по изменениям в Конституцию проходит в России В мире
07:13 Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля Экономика
07:10 Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
07:09 ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов Общество
07:06 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля Экономика
07:04 Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75% Экономика
07:02 С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС Политика
07:00 Лукашенко рассчитывает на реализацию взаимовыгодных проектов с Канадой Президент
07:00 Картина дня: открытие Ржевского мемориала, награждение медиков и строительство новых спортобъектов Общество
00:59 SpaceX запустила ракету с навигационным спутником Технологии
00:49 Во Вьетнаме зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней В мире
00:29 В Сенегале отменили чрезвычайное положение В мире
Все новости
Все новости
Культура
01 июля 2020, 08:36

Постоянная экспозиция откроется в башне Гедимина в Лидском замке

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отреставрированной юго-западной башне Лидского замка откроют новую музейную экспозицию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук.

Замок - один из брендов Лиды, которая в этом году удостоена почетного звания культурной столицы Беларуси. С 3 июля поводов познакомиться с древним городом и самим замком станет больше: в отреставрированной юго-западной башне открывается новая экспозиция "Старонкі гісторыі ад XIV стагоддзя".

В башне несколько ярусов, каждый будет посвящен определенной тематике. В частности, посетители смогут узнать о князе Гедимине, с именем которого и связывают начало строительства замка. Будет уделено внимание и истории Великого Княжества Литовского. Дополнит экспозицию тематическая интерактивная карта. Интерактив будет и на ярусе, посвященном строительству замков в ВКЛ: здесь посетители больше узнают о кирпиче-пальчатке, использовавшемся для этих целей.

На верхних ярусах, как и было раньше заведено в замках, разместятся покои знати. В музее постарались восстановить обстановку того времени, наполнить комнаты предметами быта, соответствующими эпохе. Гости смогут даже сыграть в старинные шашки или шахматы.

Также посетителям предложат совершить путешествие во времени. С башни открывается отличный вид на старые районы Лиды, сохранились и фотографии того, как они выглядели раньше, а с помощью обзорных биноклей можно увидеть, как изменился город за последние годы.

"Экспозиция постоянная, однако статичной она не будет. Есть планы ее пополнения. В том числе, например, предметами, которые были найдены на территории и рядом с замком во время археологических исследований в разные годы. В этом плане сотрудничаем с другими музеями, в том числе и зарубежными", - рассказала Ольга Пилипчук. Во время открытия посетителей также ожидают несколько приятных сюрпризов и встреч с историческими персонажами.

Как сообщили в Лидском райисполкоме, замок станет одной из центральных площадок празднования Дня Независимости в городе. Для гостей готовят тематические программы, детский концертно-развлекательный марафон. Одним из эпизодов мероприятия станет XIII фестиваль национальных культур в Лиде. У стен замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, торговые ряды, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд презентует выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов.

Вечером зрителей ждут у малой сцены у дома Валентина Тавлая, где пройдет праздничный концерт и молодежный арт-пикник. Завершится праздник акцией "Споем гимн вместе" и фейерверком.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Гродненская область история наследие
Новости рубрики Культура
Фото из архива Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате
Фото из архива О "Трех жизнях Айседоры Дункан" расскажет спектакль в Гомеле
Фото Купаловского театра Купаловский театр представил спектакль "Вельтмайстар-акардэон" на фестивале в Праге
Фото из архива Выставка живописи Владимира Исаченко демонстрируется в Национальной библиотеке
Фото Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Коласовский театр 30 июня покажет комедию-фарс "Каханне і падаткі"
Фото из архива Ботанический сад приглашает полюбоваться цветущими розами и принять участие в интерактивной прогулке
Главное
Во время церемонии открытия мемориала "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом
С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС
Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%
ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов
Топ-новости
Картина дня: открытие Ржевского мемориала, награждение медиков и строительство новых спортобъектов
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы
Онлайн-конференция о развитии интернет-торговли пройдет 2 июля на сайте БЕЛТА
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Суды и загсы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором
ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Упрощение визового режима будет способствовать более тесным связям между Беларусью и ЕС - Шубель
Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии
Ведущие телеканалы Беларуси покажут цикл передач о лучших достижениях страны
Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики
Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля
Световое шоу, выставка-ярмарка, фейерверк - как Минск встретит День Независимости
Гороскоп на июль 2020 года
До +27°С ожидается в Беларуси 1 июля
В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.