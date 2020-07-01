Постоянная экспозиция откроется в башне Гедимина в Лидском замке

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отреставрированной юго-западной башне Лидского замка откроют новую музейную экспозицию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук.

Замок - один из брендов Лиды, которая в этом году удостоена почетного звания культурной столицы Беларуси. С 3 июля поводов познакомиться с древним городом и самим замком станет больше: в отреставрированной юго-западной башне открывается новая экспозиция "Старонкі гісторыі ад XIV стагоддзя".

В башне несколько ярусов, каждый будет посвящен определенной тематике. В частности, посетители смогут узнать о князе Гедимине, с именем которого и связывают начало строительства замка. Будет уделено внимание и истории Великого Княжества Литовского. Дополнит экспозицию тематическая интерактивная карта. Интерактив будет и на ярусе, посвященном строительству замков в ВКЛ: здесь посетители больше узнают о кирпиче-пальчатке, использовавшемся для этих целей.

На верхних ярусах, как и было раньше заведено в замках, разместятся покои знати. В музее постарались восстановить обстановку того времени, наполнить комнаты предметами быта, соответствующими эпохе. Гости смогут даже сыграть в старинные шашки или шахматы.

Также посетителям предложат совершить путешествие во времени. С башни открывается отличный вид на старые районы Лиды, сохранились и фотографии того, как они выглядели раньше, а с помощью обзорных биноклей можно увидеть, как изменился город за последние годы.

"Экспозиция постоянная, однако статичной она не будет. Есть планы ее пополнения. В том числе, например, предметами, которые были найдены на территории и рядом с замком во время археологических исследований в разные годы. В этом плане сотрудничаем с другими музеями, в том числе и зарубежными", - рассказала Ольга Пилипчук. Во время открытия посетителей также ожидают несколько приятных сюрпризов и встреч с историческими персонажами.

Как сообщили в Лидском райисполкоме, замок станет одной из центральных площадок празднования Дня Независимости в городе. Для гостей готовят тематические программы, детский концертно-развлекательный марафон. Одним из эпизодов мероприятия станет XIII фестиваль национальных культур в Лиде. У стен замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, торговые ряды, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд презентует выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов.

Вечером зрителей ждут у малой сцены у дома Валентина Тавлая, где пройдет праздничный концерт и молодежный арт-пикник. Завершится праздник акцией "Споем гимн вместе" и фейерверком.-0-