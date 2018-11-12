Постскриптум "Лістапада". В минских кинотеатрах покажут 10 самых ярких фильмов кинофестиваля

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно завершился юбилейный кинофестиваль "Лістапад". За дни кинофорума показали 167 лучших фильмов со всего мира, самые яркие из них (обладатели призов жюри и победители зрительских голосований) будут показаны в "Лістапад.Коллекции". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В частности, в ограниченном прокате можно посмотреть картины "Сердце мира", "Магазинные воришки", "Догмэн", "Подбросы", "Лоро", "Человек, который удивил всех", "Три лица", "Вы умрете, или мы вернем вам деньги", "Дубликат" и "Быть Астрид Линдгрен".

У всех, кто еще не видел новый хит Хирокадзу Корэ-эда "Магазинные воришки", получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 2018 году, есть шанс наверстать упущенное. Фильм можно посмотреть до 14 ноября в кинотеатре "Пионер" и до 21 ноября в Falcon Club Бутик кино. В центре сюжета большая семья бедного японского рабочего, которая живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, но зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн.

Драму "Лоро" итальянского кинорежиссера Паоло Соррентино ("Великая красота" и "Молодость") можно посмотреть в трех минских кинотеатрах: 13 и 14 ноября в "Доме кино", до 14 ноября в "Пионере" и до 21 ноября в Falcon Club Бутик кино. "Лоро" - это нувориши-итальянцы. А их воплощением является тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони. На закрытых вечеринках и дорогих приемах его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. Паоло Соррентино удалось создать пронзительный, ироничный и завораживающий портрет современности.

Еще один итальянский режиссер, Маттео Гарроне, триумфально вернулся в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2018 года с притчей о герое, который учится говорить "нет" даже самым опасным людям. Криминальную драму "Догмэн" можно посмотреть с 15 по 28 ноября в Falcon Club Бутик кино и с 18 по 21 ноября в кинотеатре "Центральный". Марчелло - маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак "Догмэн" и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.

Выйдет в прокат и лента "Подбросы" из секции "Российские премьеры" - новая работа Ивана Твердовского, который является одним из самых ярких и самобытных российских режиссеров ("Класс коррекции" и "Зоология"). Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры "сильных мира сего". Картину, получившую приз жюри в Карловых Варах, покажут с 22 по 24 ноября в "Центральном", по 5 декабря в "Пионере". Также состоится показ в рамках проекта "Зал №4" в Falcon Club Бутик кино, где ленту представит программный директор игрового кино ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов.

До 14 ноября в кинотеатре "Центральный" будет идти драма "Сердце мира" от сценариста "Аритмии" Натальи Мещаниновой. Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверей, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного - стать частью этой семьи. На юбилейном "Лістападзе" исполнитель главной роли Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль, а Наталья Мещанинова была удостоена приза президента "За гуманизм и духовность в кино".

13 и 14 ноября в "Центральном" будут показывать фильм "Человек, который удивил всех". Сибирский егерь Егор - образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство. В конце концов Егор решается на отчаянный шаг - пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса. Картина из внеконкурсной программы "Лістапада" в этом году была отмечена в Венеции: Наталья Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля 2018 года. Не пропустите драматическую притчу о том, что человек способен победить смерть, о борьбе за жизнь, которая стоит того, чтобы пройти через непонимание близких и затем переродиться заново.

Обладатель приза Каннского МКФ за лучший сценарий - фильм "Три лица" одного из лидеров современного иранского кино Джафара Панахи - будет в прокате с 22 по 28 ноября. Популярная актриса Бехназ Джафари оказывается в замешательстве, получив на свой телефон мобильное видеопослание. В нем отчаявшаяся девушка из сельской провинции, которой родственники запрещают быть актрисой, решается на крайнюю меру - самоубийство. Бехназ бросает съемки и отправляется на северо-запад страны, в поселок, где проживала несчастная. Пытаясь раскрыть тайну видео, они встречаются с колоритными жителями деревни, чей жизненный уклад определяют традиции предков...

Увлекательная британская комедия Тома Эдмундса "Вы умрете, или мы вернем вам деньги" будет идти с 29 ноября по 5 декабря в "Пионере". После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли - неумолимого ангела смерти из "Гильдии Убийц" (организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни). У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт - единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай.

Научно-фантастическая сказка о человеке и его устремлениях "Дубликат" ждет зрителей в Falcon Club Бутик кино. Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы все, как у всех. Если бы не одно "но"... Каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведет активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя - о том, что он делал во второй половине дня. Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям... Фильм Билла Оливера будет в прокате до 21 ноября.

С 22 ноября до 5 декабря в кинотеатре "Беларусь" и с 25 по 28 ноября в кинотеатре "Центральный" можно посмотреть фильм "Быть Астрид Линдгрен". Это история самой известной детской писательницы, подарившей нам Карлсона и Пеппи Длинный Чулок. Юная Астрид Линдгрен нарушила законы общества и последовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. -0-