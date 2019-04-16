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Посвященнная Нотр-Даму мини-выставка открылась в Национальной библиотеке Беларуси

Культура 16.04.2019 | 18:23
Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В знак солидарности и сочувствия в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси открылась мини-выставка, посвященная собору Парижской Богоматери, сообщили БЕЛТА в НББ.

В Национальной библиотеке хранятся уникальные материалы, дающие представление о виде собора в XVIII-XIX веках. "В экспозиции представлены издания 1830-х годов знаменитого романа Виктора Гюго, эстампы с видами Нотр-Дама 1850-х годов художника Шарля Мериона, изображения интерьеров собора с коронационного альбома Наполеона Бонапарта 1804 года, очертания храма на карте Парижа 1734 года и другие. Выставка добавляет уверенности, что знаменитый собор в очередной раз восстановится после трагедии", - отметили в библиотеке.

15 апреля произошла настоящая культурная катастрофа - пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Этот готический храм является не только символом французской столицы, но и сокровищем мировой культуры. Люди со всего мира ехали в Париж, чтобы посмотреть на архитектурный шедевр. Он привлекал многих художников и писателей. Судьба собора на протяжении веков складывался по-разному. Он неоднократно разрушался и возводился заново. В XIX веке храм находился в таком плохом состоянии, что ставился вопрос о его сносе. Спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. А через десять лет началась реставрация храма, продолжавшаяся более 20 лет.

Экспозиция будет работать по 30 апреля.-0-

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Теги
библиотека, выставка, Франция
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