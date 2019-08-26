Посвященные Полесью картины немецкого художника Германа Бусса представят в Минске

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка немецкого художника Германа Бусса "Полесская элегия. Потерянная земля" откроется в Национальном центре современных искусств Беларуси 11 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора центра по творческой работе Олеся Иноземцева.

Крупноформатные картины Германа Бусса покажут, как чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года изменила землю и людей. "Работы, которые мы представим на выставке, созданы художником после посещения зоны отчуждения Беларуси, - сказала Олеся Иноземцева. - На картинах отражена чернобыльская трагедия спустя три десятилетия глазами человека, попавшего на пострадавшую землю. Первый раз Герман Бусс приехал к нам как волонтер и, побывав в зоне отчуждения, был поражен красотой Полесской земли, Могилевской, Гомельской, Брестской областей. А во второй раз художник вернулся в Беларусь целенаправленно - ездил и изучал брошенные деревни, в некоторых из них остались жители, которых он тоже запечатлел на своих работах. Поэтому получились, с одной стороны, социальные работы, а с другой - прекрасная реалистическая живопись".

Герман Бусс в своих путевых заметках 2017 года отмечал, как изменились белорусские деревни за 30 лет без людей: "Насколько ненасильственно эта архитектура домов вписывалась в окружающую среду, настолько же тихо она и отступает. Возврат природой своего также кажется удивительно мирным. Долгое тихое умирание человеческой цивилизации. Моей темой стал процесс разрушения некогда так хорошо удавшегося синтеза между людьми, архитектурой и природой, показ достоинство этой связи и ее потерю на вечные времена".

Выставка "Полесская элегия. Потерянная земля" будет работать по 29 сентября.-0-