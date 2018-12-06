Посвященный Году малой родины альбом презентуют на "Песне года Беларуси - 2018" в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Евгений Олейник в соавторстве с солисткой группы AURA Юлией Быковой презентуют альбом "Куточак Беларусi", посвященный Году малой родины, на масштабном музыкальном проекте "Песня года Беларуси - 2018", который состоится 7 декабря на сцене Дворца Республики в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала ОНТ Светлана Тихонова.

Основой для формирования трек-листа концерта стали списки лидеров ротаций, которые подавались музыкальными редакторами самых популярных радиостанций Беларуси. Рассматривались песни, попавшие в горячую ротацию в течение 2018 года.

Всего во время концерта прозвучат девять композиций из альбома "Куточак Беларусi". Примечательно, что сразу два трека попали в топ-30 ротаций на радио - композиция "Родники" в исполнении Юлии Быковой и "Куточак Беларусi" в исполнении Алены Ланской.

Кроме того, своими выступлениями зрителей порадуют более 30 самых популярных белорусских артистов. В частности, в концерте примут участие NaviBand, Алена Ланская, Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Лариса Грибалева, Алекс Малиновский, Герман, Алексей Хлестов, Alen Hit, Анна Шаркунова, Анжелика Пушнова, группа "Без Билета". В качестве специального гостя выступит Алексей Глызин.

Ведущими "Песни года Беларуси - 2018" будут Дмитрий Кохно и Евгений Перлин. Впервые в концерте примут участие известные диджеи ведущих радиостанций страны, они станут соведущими проекта.

Музыкальный проект "Песня года Беларуси", ставший популярным и ожидаемым событием для тысяч зрителей и телезрителей страны, проводится уже на протяжении 13 лет. Телеверсия масштабного концерта "Песня года Беларуси - 2018" выйдет в эфир ОНТ 25 декабря.

Организаторы проекта - телеканал ОНТ и Дворец Республики.-0-