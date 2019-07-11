Таисия Повалий на "Славянском базаре" встретила мужчину своей мечты

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий благодарна фестивалю "Славянский базар в Витебске" за многие подарки судьбы: здесь она стала по-настоящему знаменитой и здесь же встретила свою любовь. Об этом певица рассказала журналистам сегодня во время "Звездного часа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Однажды на "Славянском базаре" я увидела мужчину моей мечты. Это был Игорь. Мы потом поженились. Вот так на фестивале у меня екнуло сердце, было еще много разных эмоций. Атмосфера здесь способствует развитию чувств", - сказала Таисия Повалий.

По признанию артистки, это было переломное время в ее судьбе. "Я вошла в историю. Когда вспоминаю об этом, с гордостью говорю, что я обладательница первого в истории "Славянского базара" Гран-при конкурса, - подчеркнула певица. - Именно здесь родилась звезда Таисии Повалий".

На взгляд певицы, верность фестиваля своим традициям нужно ценить. "Стабильность - ценное качество. И то, что на "Славянском базаре" все стабильно хорошо - это замечательно. Стабильно приезжают гости и конкурсанты. Тот же город мастеров, те же васильки. Этим надо дорожить. Я счастлива, что и сама стабильно приезжаю в Беларусь, меня здесь стабильно любят, и я стабильно пою прекрасные песни", - сказала она.

Таисия Повалий как артист высокого уровня очень гордится своим творчеством и считает, что и сегодня, когда в Украине много талантливых исполнителей, она все еще в топе. "Я перфекционист: всегда стремлюсь спеть лучше и мне всегда хочется быть ближе к зрителю, показать, что важно для меня в данный момент, рассказать, что на душе, - отметила певица. - Когда выхожу даже в самый малый зал, мне хочется его покорить, чтобы меня почувствовали, мою искренность. Важно, что я скажу своими песнями. Время сейчас тяжелое, поэтому мы должны нести людям добро, веру, мир. Этого нам сегодня не хватает".

Певица поделилась творческими планами: она готовит к своему 55-летию новую программу, которую представит в Киеве, а потом, возможно, привезет и на "Славянский базар". "Будет драйвовая программа. Мои самые лучшие хиты войдут в этот концерт", - сказала Таисия Повалий.

Она с сожалением констатировала, что в Витебске не получается задержаться: уже на следующий день у нее выступление на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге. "Артист должен ездить, представлять свою музыку, свое искусство", - подчеркнула певица.-0-