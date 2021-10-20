Поздняков: книги Союза писателей Беларуси переводятся на 29 языков

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги Союза писателей Беларуси переводятся на 29 языков, сообщил сегодня председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков во время торжественного открытия выставки-ярмарки "Книжная осень в столице" на площадке торгового центра "Столица", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый год в Союзе писателей Беларуси наши авторы издают практически 400 книг. Книги наших писателей издаются не только в Беларуси, но и переводятся на 29 языков. И выходят в самых разных странах, как близкого, так и дальнего зарубежья, - рассказал Михаил Поздняков. - Писатели создают книги на самые разные темы и в самых разных жанрах. Они адресованы и самым маленьким детям, которые еще не умеют читать и которым читают родители, младшим школьникам и старшеклассникам, студентам и взрослым людям. И эти книги, действительно, пользуются спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами".

Белорусские писатели активно участвуют в различных книжных выставках. "Потому что книжная выставка - это настоящий праздник мудрости, таланта, друзей книги, где можно встретиться с авторами, которые уже знакомы со школьных программ, а писателям - со своими коллегами, обменяться мыслями, новыми идеями, чтобы наша литература продолжала жить и, главное, радовать читателя, отвечать на многочисленные вопросы, - отметил председатель отделения СПБ. - Я, как автор уже более ста книг, для читателей самых разных возрастов, уверен, что книга никогда не перестанет жить и существовать, не перестанет радовать и наполнять души наших читателей. Каждый день на выставке будут работать наши писатели и вы сможете с ними встретиться, взять у них автограф, задать им свои вопросы".

Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" проходит с 20 по 24 октября. Здесь представлена продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания. Всего представлена продукция более 80 издательств. Выставка будет работать по режиму торгового центра - с 10.00 до 22.00. Вход бесплатный. Продукция будет реализовываться без торговых наценок.

Организаторы призывают посетителей соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.-0-