Познакомиться с игрушечными историями приглашает выставка в Витебске

24 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открывается выставка "Игрушечные истории", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Окунуться в волшебный мир детства можно в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина". На целый месяц его выставочный зал превратился в своеобразное сказочное пространство, в котором самые любимые всеми детьми предметы - игрушки - предстали во всем разнообразии творческой фантазии: вязаные и шитые, соломенные и керамические, тряпичные и шерстяные, игровые и обрядовые, утилитарные и интерьерные. Знакомство с ними станет увлекательным как для детей, так и для взрослых, уверены специалисты.

Экспозиция подготовлена юными членами объединения по интересам городского Центра дополнительного образования детей и молодежи, мастерской "СоТворчества", изостудии "ART-lab", Центра развития детей "Юла", а также взрослыми профессионалами-кукольниками и любителями из Витебска, Минска, Могилева, мастерами Домов ремесел из Дубровно, Орши и Городка. Посетить выставку можно по 3 июля.-0-