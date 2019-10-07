Православная книжная выставка "Радость слова" пройдет 16-17 октября в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Доме Москвы в Минске 16-17 октября будет проходить православная книжная выставка-форум "Радость Слова", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Будет представлена обширная экспозиция литературы, которая выпускается белорусскими и российскими православными издательствами. Планируется проведение конференции на тему "Подвиг новомучеников", семинара, посвященного вопросам взаимодействия церковной и государственной библиотечных систем. В мероприятиях форума примут участие белорусские православные писатели и писатели-лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостальных Кирилла и Мефодия.

Кроме того, будет организована фотовыставка "Афон.1000-летие присутствия русского монашества на Святой горе". В экспозицию включены 52 фотографии, сделанные в XIX-ХХI веках православным ученым и фотографом, действительным тайным советником Петром Севастьяновым и монахами Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря Леонтием и Геннадием, петербургскими фотографами Александром Китаевым и Станиславом Чабуткиным, фотографом Сергеем Власовым.

Торжественное открытие выставки-форума "Радость Слова" 16 октября возглавят митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Белорусской православной церкви епископ Молодечненский и Столбцовский Павел.

Проведение выставки-форума призвано содействовать духовно-нравственному просвещению, укреплению духовных традиций и популяризации православной литературы в обществе. Это просветительский проект Издательского совета Русской православной церкви, который по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла реализуется более восьми лет в разных городах и странах. Организаторами выставки являются Белорусская православная церковь, Издательский совет Русской православной церкви, ассоциация "Православная книга", Дом Москвы в Минске при поддержке посольства России в Беларуси. -0-