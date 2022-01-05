Праздничные гулянья "Рождественские узоры" пройдут в Могилеве 7 января

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевском парке Подниколье 7 января пройдут праздничные гулянья "Рождественские узоры". Мероприятие запланировано с 12.00 до 16.00, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Могилевского горисполкома.

"В праздничную программу войдут театрализованное представление, цыганское шоу "Джалма", выступления творческих коллективов областного центра и Могилевского района, ансамбля песни и танца "Медуница". "Колядные гурты" будут работать не только на сцене, но и по всему парку, - уточнили в управлении культуры. - Также развернутся тематические мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного творчества".

В парке наладят работу игровых площадок: колядной, спортивной, литературной, детской и художественной. Гостей мероприятия угостят кутьей, солдатской кашей и чаем. Здесь же состоится дегустация пищевой продукции предприятий города, будут работать и торговые павильоны.-0-