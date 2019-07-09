Праздник "Брязгун" пройдет 13 июля в Чериковском районе

9 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чериковском районе у криницы около деревни Норки 13 июля пройдет праздник "Брязгун", сообщили БЕЛТА в Чериковском райисполкоме.

Обряд "Брязгун" и его составной элемент - почитание иконы Святых апостолов Петра и Павла - является традиционным и внесен в государственный список объектов историко-культурных ценностей Беларуси.

В этот день на живописной лесной поляне соберутся паломники и гости, которые приедут помолиться перед иконой, пожелать себе и близким здоровья, счастья, благополучия, набрать воды из живительного источника, окунуться в купели. Обряд завершается праздничным застольем и молитвой перед иконой, которая должна принести благополучие и спокойствие деревне и ее жителям.

На открытой концертной площадке у животворной криницы также состоится региональный конкурс ансамблей фольклорной и народной песни "Из века в век". В нем примут участие творческие коллективы из разных районов Могилевской области.

Согласно легенде много веков назад в этих местах была сильная засуха. Люди в деревне Норки верят, что в ответ на молитвы в лесу появилась криница. Вода так сильно хлестала из-под земли, что ее брязганье разносилось за несколько километров. За это и назвали источник Брязгуном. Чудо случилось в дни памяти апостолов Петра и Павла. Местные жители взяли на себя оброк: собрали деньги, купили икону Петра и Павла и передавали ее из дома в дом. Та семья, которая сохраняла икону до следующего праздника, ухаживала и за криницей.

Традиция чествования святой иконы Петра и Павла и чудотворного источника жива и сейчас. Эта икона, которой дорожат и которую оберегают сельчане до сегодняшнего времени, является оброчной иконой деревни Норки. Она есть практически в каждом деревенском доме и обеспечивает благополучие и здоровье всем членам семьи.-0-