Праздник для читателей пройдет в День библиотек в Бресте

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная библиотека имени М.Горького в честь своего 80-летия готовит праздник для читателей "Библиотека в кругу друзей", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора библиотеки по социокультурной и информационной работе Лариса Веремчук.

Основные мероприятия праздника запланированы на 15 сентября - День библиотек. Его участников ждет удивительное путешествие в мир книг. В программе - презентация выставок, ресурсов и партнерских проектов, театрализованное чтение, открытая лекция по истории фортепианной культуры Беларуси, экспресс-обзор современной детской книги.

Библиотекари представят свой первый сетевой проект "НеКнижные люди", в котором постараются сломать стереотипы о профессии. Сотрудники отдела социокультурной работы и маркетинга покажут первый ролик проекта, тизер которого уже появился на официальных страницах библиотеки в Facebook, Instagram и YouTube. Новые тематические ролики будут выкладываться еженедельно до конца года на страницах библиотеки в соцсетях.

В фойе библиотеки будет развернута выставка книг с автографами авторов и дарителей "С наилучшими пожеланиями". На презентацию выставки "Книга на театральных подмостках" приглашены представители брестских театров. Отдел литературы на иностранных языках представит подборку учебных материалов для начинающих изучать корейский. Благодаря новому партнеру - Посольству Республики Корея в Беларуси - Брестская областная библиотека получила в прошлом году 111 экземпляров уникальных учебных изданий.

А 13 сентября в отделе литературы для детей и юношества библиотеки по ул.Куйбышева пройдет традиционная культурно-просветительская акция "Библиотечный десант".-0-