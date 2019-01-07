Праздник духовной музыки открывается в Витебске

7 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Юбилейный, 25-й открытый областной праздник духовной музыки пройдет в Витебске 7-8 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.
В первом праздничном концерте, который пройдет на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, примут участие коллективы из Ушачей и Лепельского района, а также Витебска. Запланировано участие и гостей из России - хоров из Москвы, Калининградской и Калужской областей. Органичным дополнением концертов станет выступление батлеечных театров, которые покажут классические рождественские сюжеты.
Второй концертный день соберет участников и зрителей мероприятия в Витебской духовной семинарии. Участники исполнят церковные каноны, рождественские и фольклорные песни.
Праздник уже 25 лет украшает культурную жизнь города Витебска, который сочетает возвышенные духовные порывы, музыкальную и вокальную культуру многих поколений, подчеркнули в областном методическом центре народного творчества.
Организаторами праздника выступают управление культуры Витебского облисполкома, методический центр народного творчества, отдел культуры горисполкома, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа, Витебское епархиальное управление БПЦ.-0-
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