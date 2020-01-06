Праздник духовной музыки пройдет 7-8 января в Витебске

6 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздник духовной музыки в Витебске соберет 7-8 января любителей рождественских песен и батлеечных театров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ).

В первый день пройдет праздничный концерт с участием ведущих коллективов художественного творчества и индивидуальных исполнителей из городов и районов Витебской области, среди которых выступят народная вокальная группа "Кампанелла" (Лепельский район); хоровые коллективы Оршанской ДШИ и витебских учреждений - духовной семинарии, музыкального колледжа имени И.И.Солллертинского, Центра современного искусства, ДШИ №1. Выступят на концерте и гости из России: старший хор "Камертон" (Нижний Новгород), ансамбль хора девочек "Акварель" (Ижевск), народный самодеятельный коллектив "Покрова" (Ханты-Мансийск), концертный хор старших классов "Канто" (Санкт-Петербург). Во время мероприятия будет работать выставка-продажа новогодних сувениров и выступать батлеечные театры из Сенно и Шарковщины.

Во второй день праздника в Витебской духовной семинарии Белорусской православной церкви состоится праздничный концерт духовной музыки. В нем примут участие вокально-хоровые коллективы областного центра, а также вокально-хоровые и инструментальные коллективы Витебской области, в том числе коллективы из Толочинского и Полоцкого районов.

Организаторы - управление культуры Витебского облисполкома, отдел культуры Витебского горисполкома, Национальный академический драматический театр имени Я.Коласа, ВОМЦНТ.-0-