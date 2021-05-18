Праздник искусств "Музы Нясвіжа" состоится 22 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси приглашает 22 мая на XXV праздник искусств "Музы Нясвіжа - 2021", сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

Юбилейные торжества откроются творческой встречей с Михаилом Финбергом и выступлением струнного квартета под названием "Музычныя скарбы Беларусі". В театральном зале дворцово-паркового ансамбля состоится концерт "Музычным шляхам роднай Бацькаўшчыны", а в костеле Божьего Тела представят "Духоўнае аблічча музычнай Беларусі".

Вечером по случаю 25-летия творческой дружбы оркестра с жителями Несвижа состоится большой концерт "Мая краіна - мая сям'я". В исполнении солистов - лауреатов международных и республиканских конкурсов - заслуженной артистки Беларуси Натальи Тамело, а также Татьяны Глазуновой, Галины Громович, Алеси Державец, Дмитрия Кочеровского, Руслана Мусвидаса, Александра Соловьева, Евгения Цимбалиста и Егора Шаранкова - прозвучат известные песни, которые стали частью духовной жизни белорусского народа.

"Мы много лет работаем в этом городе. На этот раз мы покажем четыре программы нашего оркестра. Исключительно белорусские. Мы работаем только на национальном материале, - рассказал маэстро. - Все люди, которые живут в Беларуси, должны любить свою музыку, свою страну. Это то, чем мы занимаемся много лет. И очень гордимся, что к нам в оркестр приходят новые музыканты. Пользуясь случаем, мы приглашаем всех в Несвиж. Будем рады очередной встрече".-0-