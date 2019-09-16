Праздник осени в Музее-усадьбе Мицкевичей: библиотечный марафон, квесты и народные песни

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Осень в Заосье" пройдет в Музее-усадьбе Мицкевичей в Барановичском районе Брестской области, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Государственный музей истории белорусской литературы совместно с Барановичским районным исполнительным комитетом продолжает добрую традицию и приглашает в Год малой родины поучаствовать в празднике "Осень в Заосье", который состоится 21 сентября, - рассказали в музее. - Заосье - место, где родился Адам Мицкевич. Здесь прошло его детство, сюда, будучи подростком, он ежегодно приезжал на летние каникулы, летел влюбленным студентом, а потом - молодым учителем из Каунаса, чтобы быть ближе к любимой Марии Верещаке".

Праздник начнется литературно-общественной акцией "Читаем классика", затем пройдет "Библиотечный марафон", выступят участники литературных сообществ Барановичского района. Кроме того, организаторы подготовили увлекательные квесты, не обошли вниманием и маленьких посетителей, организовав для них игры на детской интерактивной площадке. Гости праздника смогут познакомиться с работой умельцев народного творчества в "Городе мастеров".

"В концертной программе выступят арт-студия Niespodzianka объединения поляков в Беларуси, группа BY CRY, этно-коллектив Vuraj. Столичная школа танцев "Капитель" сделает все возможное, чтобы каждый попробовал себя в роли танцора, - отметили организаторы. - Кульминацией праздника станет "Спеўны сход" с Сержуком Долгушевым".-0-