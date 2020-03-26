Предпремьерный показ драматической баллады "Не покидай меня..." пройдет в Бресте

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоится предпремьерный показ спектакля по одноименной пьесе Алексея Дударева "Не покидай меня...", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая литературно-драматургической частью БАТД Вера Шелест.

Новая постановка заслуженного деятеля искусств Беларуси, художественного руководителя БАТД Александра Козака посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это спектакль о несбывшейся любви, о мужестве и готовности к саможертвованию ради жизни других. Сюжет одной из самых пронзительных пьес известного белорусского драматурга основан на реальных событиях. Действие происходит в 1944 году, в начале Белорусской наступательной операции. В центре событий оказываются четыре девушки-разведчицы и их командир, которые противостоят полчищу фашистов.

"На предпремьерный показ мы пригласили работников культуры, журналистов, любителей театрального искусства. В принципе, на этот день, 26 марта, планировалась сама премьера, но сейчас она сдвигается на неопределенный срок", - сказала Вера Шелест.

По ее словам, в афише театра произошли изменения. В связи с рекомендациями Минздрава из-за ситуации с коронавирусом упор сделан на постановки для Малой сцены. В последние дни марта зрители увидят философскую сказку "Маленький принц". В первых числах апреля покажут три спектакля из репертуара театра: современную драму "Сережа очень тупой", комедию "Три красавицы" и трогательную трагикомедию "Осенняя история". На Большой сцене запланирован показ гастрольного спектакля "Сватовство гусара" театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла".

"Далеко идущих планов мы не строим - на неделю-полторы вперед. Продолжаем пока готовиться к международному театральному фестивалю "Белая вежа", который запланирован на сентябрь. Обсуждаем также другие формы, в том числе виртуальные, работы со зрителем", - поделилась завлит БАТД.-0-