Председателем Белорусского союза художников избран Глеб Отчик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусского союза художников стал Глеб Отчик. Об этом БЕЛТА сообщили в объединении.

Избрание нового председателя состоялось во время XXIII съезда Белорусского союза художников 17 декабря в столичном Дворце искусства.

Глеб Отчик родился в 1983 году в Гомеле. В 2001-м окончил Гимназию-колледж искусств имени И.О. Ахремчика, в 2007-м - Белорусскую государственную академию искусств по специальности "монументально-декоративное искусство".

С 2007 по 2010 год преподавал в Минском художественном училище имени А.К. Глебова. С 2008-го является членом Белорусского союза художников и преподавателем кафедры рисунка, живописи и скульптуры Белорусской государственной академии искусств.

Глеб Отчик с 1997 года участвует в различных международных, республиканских и региональных художественных выставках, симпозиумах, биеннале и пленэрах. Его произведения находятся в коллекциях исторических музеев Турова и Мозыря, коллекции живописи отдела культуры Гомельского исполнительного комитета и областной библиотеки им. Ленина, а также в частных коллекциях Беларуси, России, Литвы, Польши, Голландии, Италии, Венгрии, Словакии, Молдовы и Ирландии.

С 2013 года председателем Белорусского союза художников являлся художник Рыгор Ситница.-0-