Представители 11 национальностей выступят на областном празднике культур в Витебском районе

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник национальных культур "Нас з'яднала зямля Беларусі" как региональный отборочный тур XIII Республиканского фестиваля национальных культур пройдет сегодня в Витебском районном центре культуры и творчества в агрогородке Новка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном методическом центре народного творчества.

В празднике примут участие творческие представители 11 национальностей из 16 районов Витебской области. Это индивидуальные исполнители и творческие коллективы, которые представят песни на родном языке и национальные танцевальные ритмы. Мастера декоративно-прикладного творчества покажут произведения соломоплетения, ткачества, вышивки, художественной росписи, живописи, предметы быта и народные реликвии. Также хозяйки представят блюда национальной кухни.

Организаторы - управление культуры Витебского облисполкома, областной методический центр народного творчества и Витебский районный центр культуры и творчества.-0-