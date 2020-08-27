Представители 11 районов Беларуси примут участие в фестивале "Зов Полесья"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В VI Международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" примут участие представители 11 районов страны. Об этом журналистам сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В фестивале примут участие творческие коллективы, мастера и ремесленники из двух областей страны. Гомельскую представят Житковичский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский районы. Из Брестского региона приедут представители Лунинецкого, Пинского, Столинского районов", - рассказал Денис Езерский.

Свои номера готовят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, заслуженный коллектив Беларуси ансамбль народной музыки "Бяседа". Кроме того, выступит вокальная группа "Чысты голас" и фольклорный ансамбль славянской песни "Збіцень" Гомельской областной филармонии. Гомельский эстрадно-симфонический оркестр им. Ю.Василевского готовит специальную программу.

"С нетерпением ждем концерта детского хореографического коллектива "ВИП поколение" и народного фольклорного ансамбля "Макоша". В этом году также приедет популярная группа из Украины "Лисапетный батальон", - добавил начальник управления.

По словам Дениса Езерского, будут работать выставки "Фестиваль книги и прессы", "Туристическое Полесье" и "Охота и рыболовство". "Запланировано проведение конкурса красоты "Палеская Прыгажуня-2020". Гости также смогут увидеть скульптуры областного пленэра "Міфалогія Палесся ў дрэве". Завершится фестиваль вечерним шоу и праздничным фейерверком", - заключил он.

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" соберет гостей в агрогородке Лясковичи Петриковского района 29 августа. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк "Припятский".-0-