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16 июля 2020, 11:09

Представители 17 стран выступят на детском конкурсе "Славянского базара"

Глеб Лапицкий во время пресс-конференции
Глеб Лапицкий во время пресс-конференции
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16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Представители 17 стран выступят на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020" во время "Славянского базара". Об этом сообщил на пресс-конференции директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Глеб Лапицкий отметил, что фестиваль 29 лет является местом любви и дружбы. Сложные условия форума в этом году показали, что такое дружба и настоящая любовь к искусству. Все неравнодушные люди сегодня в Витебске - это артисты, организаторы, СМИ, гости форума. "Четыре дня будут насыщенными, погрузят весь город в формат open air. Все сделано для того, чтобы насытиться положительными эмоциями, по которым мы скучали, - сказал директор. - В этом году ребята из 17 стран мира выйдут на сцену у концертного зала "Витебск", конкурсанты (Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". - Прим. БЕЛТА) из 14 государств поднимутся на сцену Летнего амфитеатра. Сейчас у них идут репетиции".

Мэр Витебска Вадим Зарянкин добавил, что он рад продолжению фестивальной традиции. "Сегодня звезды съехались в город. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в Витебске было комфортно всем. С природой тоже попытались договориться", - сказал глава областного центра. В дни "Славянского базара" традиционно идет дождь, но пока прогнозы на ближайшие дни благоприятные.

Вадим Зарянкин во время пресс-конференции
Вадим Зарянкин во время пресс-конференции

Сегодня в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". После обеда загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Филипп Киркоров.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-

Фото Александра Хитрова

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