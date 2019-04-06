Представители 9 стран соберутся на пасхальном фестивале "Радость" в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный православный пасхальный фестиваль "Радость" пройдет с 11 по 21 апреля во Дворце искусства в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Свято-Елисаветинского монастыря Ольга Комиссарова.

Дворец искусства на протяжении нескольких лет является площадкой международного православного фестиваля "Радость". Его организуют Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество в честь Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. "Радость" дает возможность прикоснуться к православию, получить новые знания и впечатления, прекрасно провести время с семьей и друзьями. Фестиваль проводится по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, включает православную выставку-ярмарку и культурную программу.

"В этом году на фестиваль съедутся около 80 участников из 9 стран: Беларуси, Греции, Молдовы, Палестины, России, Сербии, Сирии, Украины и Узбекистана. Посетители смогут познакомиться с монастырями и приходами, приобрести их продукцию: от церковной утвари до сувениров ручной работы и продукции для здоровья. Впервые будут представлены два известных крымских мужских монастыря: Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь и Балаклавский Свято-Георгиевский мужской монастырь, который является святыней на мысе Фиолент. Встреча с монахами этих монастырей состоится 13 апреля во время проекта "Знакомьтесь, наши участники!". Впервые в Минск приедут представители храма св. Николая Чудотворца в Бейт-Джале из Палестины", - рассказала Ольга Комиссарова.

Разнообразные мастер-классы ремесленников и монастырских мастерских готовятся принять посетителей на разных площадках фестиваля. Интересным, по мнению организаторов, будет знакомство с мастером гончарного дела Натальей Сабич. Она проведет мастер-класс по гончарному искусству, а также представит свои изделия на выставке. В программе фестиваля также демонстрации коллекций одежды для женщин и детей. "Свои дизайнерские разработки детской и юношеской одежды представит матушка Марина Бонифатьева. А монастырский магазин "Элла" предоставит новую коллекцию женской одежды, которая создается в швейной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря. Эти модели можно будет найти на выставочных стендах. Запланированы концерты, литературные вечера, встречи со священниками, артистами и музыкантами. Живые истории о пути к Богу и беседы о вере, любви и прощении - это то, что необходимо в преддверии Пасхи", - отметила специалист по работе со СМИ.

Также можно будет подробнее узнать об уникальном минском храме в честь Священномученика Владимира Хираско, который специально оборудован для незрячих и слабовидящих прихожан. На фестивале можно будет побеседовать с его настоятелем протоиереем Димитрием Ворсой, услышать песнопения в исполнении приходского хора.

Кроме того, на фестивале будет работать детская гостиная, которая откроет свои двери не только для детей, но и их родителей. Посетителей ждут спектакли, интерактивные представления, развлекательные и развивающие занятия, обучение живописи по дереву и воде, а также мероприятия для мам и пап. На некоторые мастер-классы необходима предварительная запись. Традиционно пройдет благотворительная акция "Чудо для ближнего". Организаторы фестиваля надеются, что мероприятия культурной программы будут способствовать тому, что радость Пасхи коснется каждого сердца.-0-