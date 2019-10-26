Представлен слоган конкурса "Евровидение-2020"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс песни "Евровидение-2020" в Роттердаме пройдет под слоганом "Open up" (Откройся). Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

Позже будет выпущен логотип, который вместе со слоганом сформируют визуальную тему предстоящего события. "Слоган намеренно неполон. Он предлагает открыться друг другу, для музыки, открыть Роттердам, почувствовать свободу, чтобы закончить слоган по-своему. Таким образом, мы лучше узнаем друг друга", - отмечает исполнительный продюсер конкурса Ситце Баккер.

"Евровидение-2020" принимают Нидерланды после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе в 2019 году, который проходил в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 12 мая и 14 мая, финал - 16 мая.-0-