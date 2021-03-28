Премии "Золотая афиша" вручили лучшим работникам Брестского театра драмы

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы имени Ленинского комсомола Беларуси к Всемирному дню театра приурочили награждение внутритеатральной премией "Золотая афиша", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году "Золотой афише" исполнилось ровно четверть века. Раз в два года творческий состав БАТД закрытым голосованием определяет лучшие художественные достижения актеров, режиссеров, художников, постановщиков и других работников сцены. Торжественная церемония прошла в формате театрального капустника в присутствии многочисленных любителей Мельпомены.

Были разыграны награды в 13 номинациях, на которые претендовали работы в 11 спектаклях. Кроме того, вне конкурса проходила номинация "За преданность и служение театру". Диплом вручили одному из самых востребованных артистов старшего поколения БАТД Николаю Маршину, который недавно отметил 75-летие.

Наибольше количество дипломов собрала постановка главного режиссера театра Тимофея Ильевского "Олеся". Оригинальная сценическая версия повести Александра Куприна признана лучшим спектаклем большой формы. За лучшую хореографию премией отмечена Ольга Жук, лучшее художественное оформление - Николай Полторака, лучшую мужскую роль второго плана - Олег Бузук, лучшую женскую роль - Дарья Старосотникова.

Лучшим спектаклем малой формы признана лирическая комедия "Осенняя история" в постановке художественного руководителя БАТД, заслуженного деятеля искусств Александра Козака. Гротескная комедия с элементами клоунады по пьесе Бертольда Брехта "Мещанская свадьба" удостоилась диплома в номинации "За лучшие костюмы". "Лучшая мужская роль" - у ведущего мастера сцены Сергея Петкевича за работу в спектакле "ОбломоFF.RU". Он же отмечен премией за лучшую мужскую роль в спектакле для детей "Волшебная сила". Эта постановка режиссера Валентины Яновец признана лучшим детским спектаклем.

"Все спектакли достойные. Честно говоря, когда жюри подводило итоги, многие претенденты шли практически нога в ногу. Были ситуации, когда решающим был буквально один голос", - отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор БАТД Вячеслав Гарбузов.

В этом году Брестский академический театр драмы планирует порадовать зрителей пятью новыми постановками. Премьерный показ криминальной авантюры по мотивам новеллы О.Генри "Похищение Джонни" состоится уже 9 апреля.

"После этого режиссер Денис Федоров начинает работу над постановкой "Лавина" по пьесе современного турецкого драматурга Тунджера Джуджен-оглы. Это произведение еще не ставилось в Беларуси. К концу года запланированы премьеры интересной комедии и детского спектакля. Также у нас в этом году должен поработать приглашенный режиссер, если обстановка позволит. Во всяком случае, мы очень на это надеемся", - поделился планами гендиректор БАТД.-0-