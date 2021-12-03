Премию облсовета депутатов вручили 16 юным музыкантам Витебской области

3 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Традиционную премию по поддержке талантливой молодежи Витебского областного совета депутатов вручили сегодня 16 юным музыкантам Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно во время Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского и в день рождения одного из крупнейших советских музыкальных деятелей, чьим именем назван витебский музыкальный колледж, где он учился, проходит церемония награждения юных талантов, отличившихся в сфере культуры и, в частности, в музыке. Учащимся школ и колледжей искусств за успехи и достижения в творчестве, победы на конкурсах высокого уровня вручают заслуженные награды - дипломы и денежное поощрение. Для школьников из областного бюджета выделяется по 15 базовых величин (1 БВ - Br29), а для учащихся ссузов - по 20 БВ.

"Эту премию вручаем с 2014 года. Всего ее получили 96 человек. В этом году радует, что география лауреатов расширяется. К уже зарекомендовавшим себя центрам культуры в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке присоединяются регионы. Учащиеся школ искусств Докшиц, Лепеля, Витебского, Ушачского и Шумилинского районов проявили себя и заслужили, чтобы их отметили на областном уровне. Хочется надеяться, что из этой молодежи вырастут талантливые профессионалы в культуре и искусстве", - подчеркнул глава депутатского корпуса Витебской области Владимир Терентьев.

В торжественной обстановке председатель облсовета депутатов наградил ребят и также поздравил с началом международного музыкального фестиваля, который пройдет в Витебске в 32-й раз. В областной филармонии слушатели смогут насладиться лучшими произведениями и исполнителями различных жанров классического и современного музыкального искусства.-0-

Фото Александра Хитрова