Премьера балета "Сотворение мира" в новой редакции Валентина Елизарьева состоится 8 декабря

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает 8 декабря на премьеру легендарного балета "Сотворение мира" в новой редакции Валентина Елизарьева. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор пресс-центра - отдела информации театра Елена Балабанович.

"В середине ноября Валентин Елизарьев начал работу над новой редакцией легендарного балета "Сотворение мира". Премьера авторской версии спектакля, который живет в Большом вот уже 43 года, назначена на 8 декабря. Второй показ - 10 декабря, третий - 19 декабря", - рассказала Елена Балабанович.

Музыку к балету композитор Андрей Петров написал по мотивам популярных рисунков французского художника Жана Эффеля, у которого библейская история Адама и Евы рассказана в юмористическом ключе. В 1971 году на сцене Кировского (теперь - Мариинского) театра появился балет "Сотворение мира", поставленный Натальей Касаткиной и Василием Василевым. Партию Адама исполнял Михаил Барышников. "Когда я познакомился с музыкальным материалом, мне он показался удивительно глубоким, - говорит художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор Валентин Елизарьев. - И я думал, как можно раскрыть эту тему глобально, придав ей вселенский характер. Как осмелиться и рассказать о человечестве в целом, о том, что его может ожидать в будущем".

Как признается Валентин Елизарьев, он с упоением работал над спектаклем со своими замечательными соавторами - композитором Андреем Петровым, дирижером Владимиром Мошенским, художником Евгением Лысиком. Кстати, Андрей Петров специально для Большого театра создал музыкальную редакцию спектакля. В оригинале это трехактный балет, но композитор так воодушевился замыслом Валентина Елизарьева, что даже дописывал какие-то фрагменты. А на премьере в Минске в 1976 году, поздравляя артистов и постановщиков, Андрей Петров не мог скрыть своих эмоций и сказал, что этот спектакль можно назвать, пожалуй, самым удачным из всех, что на тот момент существовали в Советском Союзе и за рубежом. Так считали и зрители: на каждом спектакле был аншлаг.

"Современного человека всегда будет волновать библейская тема, затронутая в спектакле, - продолжает Валентин Елизарьев. - Бог создал человечество, а уже оно в свою очередь создает современный мир, в котором должна жить надежда и существовать гармония. Делаю новую авторскую редакцию балета, потому что понимаю: поставить спектакль в том виде, в котором он существовал десятилетия, мне неинтересно. Да и в театре сменились поколения артистов, вот от их индивидуальностей и творческих возможностей и буду отталкиваться, чтобы глубже раскрыть тему человека и человечества в целом. Вернуться к этой работе мне невероятно интересно".-0-