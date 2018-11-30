Премьера белорусско-российского фильма "Жизнь после жизни" состоится 6 декабря в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная картина "Жизнь после жизни" совместного производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" и российской кинокомпании "Мавр" 6 декабря выходит на широкий экран, сообщили БЕЛТА на "Беларусьфильме".

Мелодраму с элементами фантастики снял известный режиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат престижных кинопремий "Ника" и "Золотой орел" Дмитрий Астрахан по сценарию Олега Данилова. "Сотрудничество этого творческого тандема длится уже много лет. И теперь зритель может познакомиться с их новой работой", - отметили на киностудии.

Картина показывает, что те, кто по-настоящему любит друг друга, смогут воссоединиться с любимыми и за чертой смерти. "В центре сюжета - супруги Нечаевы и неподкупная комиссия, которая тщательно отбирает тех, чьи чувства по-настоящему искренние и для кого вечность вместе станет наградой, а не наказанием. Однажды взгляд комиссии падает на чету Нечаевых. Оказывается, известный кинопродюсер Юрий Нечаев готовится вместе с супругой Леной к поездке в реабилитационный центр на Мадейре, чтобы восстановиться после перенесенного инфаркта. Но перед самым отъездом Юрий узнает, что его поездка совпадает с проведением в Приморске престижного кинофорума, на котором будет присутствовать его протеже - актриса Света Макеева. Лена Нечаева, прошедшая со своим взбалмошным мужем огонь, воду и медные трубы, не желает идти на поводу у его новых причуд и готова сражаться за их общее семейное счастье", - рассказали на "Беларусьфильме".

В картине снялись Александр Домогаров, Анна Семенович, Татьяна Кабанова, Валерия Кожевникова, а также белорусские актеры Андрей Добровольский, Раиса Сидорчик, Александр Ткаченок, Александр Зеленко, Лариса Маршалова, Андрей Сенькин, Руслан Чернецкий, Алла Волынец и другие.

Оператор-постановщик ленты Василий Широкий, художник-постановщик Александр Каменец.

Национальная премьера фильма "Жизнь после жизни" приурочена ко Дню белорусского кино и состоится 6 декабря в кинотеатре "Беларусь". Планируется, что картину представит зрителями Дмитрий Астрахан. Затем показы пройдут в других кинотеатрах Минска и всех областях Беларуси.-0-