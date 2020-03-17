Премьера фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" перенесена на май

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская премьера историко-приключенческого фильма "Авантюры Прантиша Вырвича" переносится на май. Киностудия "Беларусьфильм" выступила с инициативой переозвучить картину на белорусский язык. Фильм выйдет в прокат одновременно на двух языках, когда будет готова белорусскоязычная версия, сообщили БЕЛТА на киностудии.
Впервые фильм широкой публике планируют продемонстрировать в мае. Ранее же сообщалось, что премьера состоится 19 марта.
В основе картины "Авантюры Прантиша Вырвича" роман белорусской писательницы Людмилы Рублевской. В книге рассказывается история юного Прантиша Вырвича и мудрого доктора, алхимика Бутрамея Ледника. Они оказываются в центре борьбы за трон Речи Посполитой, ради которого могущественные Радзивиллы, Сапеги и Багинские пытаются заполучить легендарную ромфею власти. Героев ждут отчаянные битвы, погони, славные подвиги и любовь.
Как отметили на киностудии, это первый за последние годы исторический фильм, над которым работала только белорусская творческая группа. Режиссер - Александр Анисимов, автор сценария - Валентин Залужный, оператор-постановщик - Дмитрий Рудь. Роли исполнили Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков и другие.-0-