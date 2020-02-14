Премьера мюзикла-притчи о любви по сюжетам Марка Шагала с аншлагом прошла в Театре эстрады

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завораживающая премьера мюзикла-притчи "Ты і я" с аншлагом прошла в День всех влюбленных в Молодежном театре эстрады, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе.

Мюзикл - на белорусском языке, музыка создана белорусским композитором Александром Сухаревым, который мастерски синтезировал такие направления, как фольк-модерн и рок. Тексты всех песен также принадлежат Александру, а автором идеи, сценария и режиссером постановки является художественный руководитель театра Владислава Артюковская. Вдохновением на создание мюзикла послужили картины Марка Шагала, которые также можно увидеть во время постановки.

"Это невероятная история любви. Мюзикл получился необычным и очень красивым. Поэтому советуем обязательно его посмотреть, ведь он открывает совершенно новые грани Театра эстрады, белорусских артистов и белорусской музыки, - рассказали в концертном отделе. - Мюзикл раскрыл по-новому и таких молодых исполнителей, как Алексей Гросс, Вероника Григорович, Ольга Колесникова, Инга Киселева, Александр Саванец, Никита Костюкевич, о победах которых на всевозможных фестивалях и конкурсах мы уже слышали".

По сюжету два персонажа - Он и Она - тянутся друг к другу как две противоположности, и какие бы противодействующие силы ни мешали им, как бы ни разделяли их время и рок судьбы, они не могут друг без друга. Потому что Он - это корни, а Она - это ветки одного дерева, дерева жизни. "Огромную роль в художественной передаче смысла постановки сыграл балет театра Fusion, который дополнил метафорические образы главных героев мюзикла. "Минималистичная сценография только подчеркнула символичность и выбранную концептуальную форму мюзикла, а оригинальная идея с видеопроекцией на костюмы героев совместно с отличной работой художника по свету создала необычайную красоту, благодаря которой мюзикл смотрится на одном дыхании", - отметили в театре.

Мюзикл-притчу "Ты і я" в Театре эстрады можно будет также увидеть 20 марта, 2 апреля и 26 мая.-0-