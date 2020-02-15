Премьера оперы Виктора Копытько "Урочный час" состоится в Белгосфилармонии 26 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы Виктора Копытько "Урочный час" состоится 26 февраля на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

Либретто оперы написано композитором по мотивам одноименного рассказа классика американской фантастики Рэя Бредбери.

Виктор Копытько - белорусский композитор, музыкальный деятель, автор произведений в различных жанрах, среди которых оперы, симфонические, камерные и хоровые сочинения, музыка для театра и кино. К слову, киномузыка композитора неоднократно удостаивалась премий на национальных и международных кинофестивалях.

Композитор написал новую историю о взаимоотношениях взрослых и детей, о том, как невинная на первый взгляд игра может обернуться жуткой реальностью.

В этот день Белгосфилармония также предлагает отпраздновать 250-летний юбилей Людвига ван Бетховена. На сцене Большого концертного зала 26 февраля прозвучит безмятежная и радостная, написанная с невероятным остроумием и мастерством, миниатюрная, почти игрушечная Восьмая симфония.

В концерте примут участие Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова, солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Татьяна Гаврилова, Дмитрий Капилов, заслуженный артист Владимир Громов, артистка Государственной академической хоровой капеллы им.Г.Ширмы Галина Останькович, а также учащиеся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, младшие группы детских хоров. Дирижер - Дмитрий Зубов (Санкт-Петербург).-0-