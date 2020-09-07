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Культура
07 сентября 2020, 15:32

Премьера "Пер Гюнт" Большого театра расскажет о самоопределении человека и поиске жизненного пути

Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера балета "Пер Гюнт" на музыку Эдварда Грига и по мотивам драмы Генрика Ибсена состоится 8 и 9 сентября на сцене Большого театра Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в службе маркетинговых коммуникаций театра.

В основу сюжета положена драматическая поэма Генрика Ибсена. По словам балетмейстера-постановщика Сергея Микеля, актуализация пьесы норвежского драматурга была главной задачей при работе над спектаклем. "Мы бы хотели, чтобы зритель увидел в танце, в сюжете, в смысловом наполнении, в костюмах, в сценографии черты нашего времени. Одна из основных тем балета - проблема самоопределения и реализации человека, поиска жизненного пути. Судьба главного героя ставит перед каждым из нас основной вопрос - о нашем месте и смысле пребывания в мире", - рассказал он.

"История Пера Гюнта в представлении Сергея Микеля - целая череда конструируемых им "жизненных проектов", не всегда удачных, порой надуманных, порой случайных, но всегда преследующих одну цель: найти самого себя. Эта мозаичная "многопроектная" музыкально-хореографическая концепция получает органичное воплощение в своеобразной полистилистичной сценографии, художником-постановщиком которой является Любовь Сидельникова. Фольклорная сказочность и романтическая фантазийность соседствуют с элементами стимпанка и фантастики постапокалиптического толка", - отметили в театре.

Балет появился на сцене Большого театра в 1966 году. Дирижером-постановщиком стала легендарная Татьяна Коломийцева. Балетмейстером-постановщиком и автором либретто спектакля Отаром Дадишкилиани были созданы танцы с разнообразными рисунками, которые передают широкий диапазон чувств и настроений. "Использовались элементы норвежского танцевального фольклора - массовые и сольные танцы исполнялись на пуантах при сохранении национального колорита. Кроме того, сцена Доврского царства решалась средствами графического, точного, колючего танца - это является примером современного хореографического приема", - рассказали в театре.

Спектакль сохранялся в репертуаре до 1978 года, и спустя более 40 лет это название вновь появилось на афише театра. "Дирижер-постановщик народный артист Беларуси Александр Анисимов увлечен этим произведением не один год. В его редакции и под его руководством в 2018 году со сцены Белгосфилармонии прозвучала музыкально-драматическая композиция Эдварда Грига к пьесе Генрика Ибсена, - подчеркнули организаторы. - Затем Александр Анисимов воплотил музыку композитора на сцене Большого театра. Взяв за основу музыку к драме Генрика Ибсена, он дополнил ее малоизвестными произведениями Эдварда Грига: фрагментами "Лирических пьес", "Норвежских танцев", "Элегических мелодий", "Симфонических танцев" и, ставшей лейтмотивом, темой из неоконченной оперы "Олаф Трюггвасон". При этом партитура не ограничивается симфоническим оркестром: большое значение приобретают певческие партии солистов и вокального ансамбля. Таким образом, балет приобретает черты жанра синтетического".-0-

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