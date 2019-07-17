Премьера песни Гвердцители и выступление семьи Павлиашвили - в Витебске прошел концерт шансона

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 12-й раз на "Славянском базаре" состоялся проект "Шансон ТВ - все звезды", и вновь Летний амфитеатр был полон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие вечера сразу призвали всех танцевать и делиться фото в социальных сетях под специальным хештегом. Одной из первых на сцену вышла Тамара Гвердцители и подарила залу премьеру песни "Мотив любви". Певица поблагодарила Витебск за постоянно теплый прием и призналась, что для этого города готова петь всегда. На эти слова зрители ответили продолжительными аплодисментами.

Витебской публике представили свои музыкальные новинки Михаил Бублик, Владимир Ждамиров. Ирину Круг поклонники задарили цветами, а группа "Лесоповал" вышла в своем новом составе.

Михаил Бублик

Владимир Ждамиров

Ирина Круг

Самая бурная реакция была на появление Сосо Павлиашвили, который первую песню исполнил один, а затем зажег зал вместе со своей супругой Ириной и дочкой Сандрой. Харизматичный грузин не скупился на комплименты и воздушные поцелуи.

Сосо Павлиашвили

В амфитеатре также выступили Владислав Медяник, Катерина Голицина, Татьяна Тишинская, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Валерий Курас и другие звезды шансона. Артисты выступали вместе с оркестром под управлением Михаила Яниса и шоу-балетом "Сенсация".

Вячеслав Медяник

Катерина Голицына

Татьяна Тишинская

Евгений Григорьев и шоу-балет "Сенсация"

Валентина Тамбовцева

Ляля Размахова

Виктор Королев

Концертная программа XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" почти завершена. Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится заключительный рок-концерт, где выступит группа "Кипелов".-0-

Фото Александра Хитрова