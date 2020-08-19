Премьера пьесы драматурга Александра Савухи состоится на сцене Коласовского театра

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера пьесы молодого белорусского драматурга Александра Савухи "Метро" состоится в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа во время закрытия театрального сезона 20 и 21 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Жанр спектакля - темная комедия со светом в конце тоннеля. "Успешный бизнесмен Дима вынужден ехать на важную встречу на метро. Странствуя в подземном мире, он понимает, что здесь размещен целый город, мегаполис с девятью кольцевыми. Герой хочет выбраться наверх, избавиться от плена, и ради этого готов на все. Но как выйти к свету, если заблудился под землей?" - рассказали о постановке.

Спектакль стал режиссерским дебютом художника-сценографа Андрея Жигура. Коласовец работает в театре с 2006 года, создал сценическое оформление более 20 спектаклей. С 2017 года входит в состав Белорусского союза художников в секции театральных художников. Представлял Беларусь на международных молодежных театральных форумах стран СНГ, Балтии и Грузии.

Спектакль поставлен за счет средств гранта, выигранного театром по итогам проведенного Министерством культуры конкурса режиссерских экспликаций.-0-