Премьера спектакля "Рождение звезд" состоится на сцене музтеатра 12 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальное ревю "Рождение звезд" российского режиссера-постановщика Ильи Устьянцева представят 12 ноября на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

После нашумевшей постановки мюзикла Аркадия Укупника на либретто Карена Кавалеряна "Ромео vs Джульетта. XX лет спустя" режиссер начал репетиции нового спектакля - музыкального ревю в двух действиях "Рождение звезд" (либретто Георгия Шилова и Ильи Устьянцева). Организаторы отметили, что в этой постановке использованы лучшие музыкальные номера из мировых мюзиклов.

"В основу сюжетной линии легла история пожилой актрисы Одри. Находясь в затруднительном финансовом положении, она оказывается жертвой "успешных бизнесменов". Эти люди пытаются выселить героиню из квартиры, чтобы заполучить под свой контроль весь дом, район и в итоге весь город. Жители города N ждут позитивных перемен, которые должен принести вокальный конкурс, который носит название самого спектакля. Именно он срывает маски и ставит все на свои места. В одно мгновение меняется многое: молодые обретают настоящую любовь, планы бизнесменов рушатся, а в городе воцаряются мир и любовь", - добавили в театре.

Дирижер-постановщик спектакля Николай Макаревич, художник-постановщик Андрей Меренков, художник по костюмам Валентина Правдина, вокальный руководитель Светлана Петрова.

Премьерный показ музыкального ревю пройдет также 13 ноября.-0-