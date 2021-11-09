Премьера спектакля "Вецер шуміць у таполях" на сцене РТБД состоится 24 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля "Вецер шуміць у таполях" по пьесе французского драматурга Жеральда Сиблейраса представят 24 ноября на сцене Республиканского театра белорусской драматургии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Эта постановка расскажет зрителю о ветеранах войны, находящихся перед лицом вечности, которые не утратили чувство юмора, веру в лучшее и свое жадное желание идти к мечте, - рассказали в РТБД. - Они даже собираются в поход, однако один вопрос здесь остается: смогут ли главные герои сберечь жизнелюбие, любовь и отвагу перед шагом в вечность".

Организаторы отмечают, что комическая трагедия в постановке художественного руководителя театра Александра Гарцуева - это философская история, собранная из воспоминаний, сожалений, мечтаний и шуток, наполненная светлой грустью, остроумием и иронией. "Она совершенно не про жалость к себе, а про жизнь в моменте, важность давать себе возможность быть ребенком, взрослым, и даже взрослым ребенком. Да и вообще, просто давать себе возможность быть", - заключили они.

Над спектаклем работают: режиссер-постановщик Александр Гарцуев, художник-постановщик Юрий Соломонов, художник по костюмам Марина Алекна, художник по свету Виктория Ангельчик, композитор Дмитрий Фрига. Главные роли исполнят заслуженный артист Беларуси Валентин Соловьев, Максим Брагинец, Сергей Шимко, Дмитрий Давидович, Игорь Сидорчик, Артем Курень.

Ранее сообщалось, что оценить работу РТБД зрители смогут в эти выходные - 13 и 14 ноября. По последней информации, премьерные показы пройдут 24 и 25 ноября.-0-