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Культура
02 ноября 2020, 07:30

Премьера спектакля "Все сначала" состоялась в Брестском театре драмы

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля "Все сначала" по пьесе французского драматурга Антуана Ро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лирическую комедию о любви, которая способна творить чудеса, поставила режиссер Валентина Яновец. Это романтическая история о случайной встрече в канун Рождества успешной, но одинокой бизнес-леди Катрин с безработным, но очаровательным программистом Мишелем. Для главных героев это знакомство может стать шансом обрести себя и начать все заново, нужно только уметь разглядеть свое счастье. Спектакль имеет возрастное ограничение 16+.

"Эта пьеса случайно попала ко мне, но она заинтриговала своей историей. Есть в ней что-то сказочное, нереальное. В то же время я знаю одну пару, с которой произошла аналогичная история", - отметила Валентина Яновец.

Над постановкой работали художник Николай Полторака и композитор Тарас Юркевич. В спектакле заняты артисты Наталья Лобко, Михаил Ильич и Екатерина Сиротко, для которой роль дочери главной героини стала дебютной на профессиональной сцене. В этом сезоне выпускницу Могилевского государственного колледжа искусств приняли в труппу Брестского академического театра драмы.

"Я, правда, хотела сюда попасть. Коллектив мне очень нравится. Даже не думала, что будет настолько хорошо и настолько все слажено. Это была вполне моя роль: подросток, проблемы с родителями - все это знакомо. А в будущем мечтаю сыграть мужскую роль", - поделилась Екатерина Сиротко.

Спектакль "Все сначала" - первая осенняя премьера в БАТД. А уже 12 ноября в Большом зале на суд зрителей представят спектакль "Олеся" по одноименной повести Александра Куприна. Оригинальную инсценировку классического произведения написал режиссер Тимофей Ильевский. Жанр своей новой постановки он обозначил как "полесское наваждение".-0-

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