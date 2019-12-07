Премьера спектакля "Женщины без границ" по пьесе Юрия Полякова состоится на сцене Театра киноактера

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Женщины без границ" по пьесе Юрия Полякова в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси, народного артиста Александра Ефремова состоится 18 и 19 декабря на сцене заслуженного коллектива Беларуси - Театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Юрий Поляков - известный русский писатель, автор культовых романов, драматург и поэт. Он один из самых читаемых авторов России, СНГ и дальнего зарубежья, чье творчество привлекает к себе всеобщее внимание не один десяток лет. Современный и глубокий мастер, он пишет не о фантомных, а о реальных болях и злободневных проблемах общества. В комедии "Женщины без границ" Юрий Поляков в парадоксальной, фантасмагорической, чрезвычайно увлекательной форме говорит о необычайно важных для каждого вещах: любви, одиночестве, ожидании и надеждах на счастье, обретениях и потерях - этого странного и великолепного существа - человека.

Искрометный юмор, умопомрачительный сюжет комедии, проникновенная лиричность, неформальная глубина и простота изложения делают спектакль "Женщины без границ" привлекательным для публики, ведь так легко понять героев этой замечательной пьесы каждому из нас.

В спектакле заняты заслуженная артистка Беларуси Валерия Арланова, актеры театра и кино Валентина Гарцуева, Елена Гиренок, Анжела Кораблева, Людмила Кучеренко, Лариса Маршалова, Алеся Пуховая, Ольга Сизова, Александр Бранкевич, Анатолий Голуб, Анатолий Гурьев, Антон Жуков, Сергей Лапаницын, Дмитрий Мухин.-0-