Премьерные спектакли и гастроли Петербургской оперетты - Гомельский облдрамтеатр открывает 81-й сезон

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной драматический театр открывает 20 сентября 81-й театральный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь государственного учреждения Владимир Ступинский.

В день открытия нового сезона театралам предложат недавнюю премьеру комедии положений "Ужин по-французски" по пьесе Марка Камолетти в постановке заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова. Зритель станет свидетелем, как семейная жизнь французской четы превращается в запутанный клубок отношений, сплетенный из недосказанности, интриг, притворства, измен, как герои попадают в нелепые и смешные ситуации и какими путями они смогут распутать этот клубок неправды.

В этот же день состоится чествование старейшего актера театра, заслуженного артиста БССР Федора Иванова, который 20 сентября отмечает 90-летие. "Федор Николаевич родился в 1929 году в селе Гирсовка Приазовского района Запорожской области (Украина). В 1954 году закончил Белорусский театрально-художественный институт. После учебы распределился в Гомельский областной драматический театр, в котором работает по сей день", - рассказал пресс-секретарь. В нынешнем году актер отмечает еще одну важную дату - 65 лет на сцене Гомельского драмтеатра. Федор Иванов - исполнитель характерных, комедийных ролей. Его творчеству присущи мягкий лиризм, скромность, комедийность, народность, психологизм. На счету именинника - свыше 180 разноплановых ролей. В нынешнем сезоне он задействован в четырех постановках, среди которых "За двумя зайцами" (роль квартального), "На всякого мудреца довольно простоты" (человек Мамаева), "Изобретательная влюбленная" (отец Федерико), "Тоот, другие и майор" (сосед).

Также в начале нового театрального сезона зрителей ожидают премьерные спектакли 2019 годав - "Девять белых хризантем" Николая Коляды, "Рыба моей мечты" Елены Исаевой. Кроме того, в репертуаре - "Гоголь. Fatum." по мотивам произведений Николая Гоголя и спектакль "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона.

На сцене облдрамтеатра гомельскому зрителю представят и гастроли музыкального театра "Петербургская оперетта" под руководством заслуженного артиста России Сергея Шалагина. Так, 29 сентября театралы увидят оперетту "Летучая мышь", на этот же день запланирован мюзикл для всей семьи "Три поросенка".

Как отметил Владимир Ступинский, сейчас в облдрамтеатре идет напряженная репетиционная работа. На открытие нового сезона приглашают 20 сентября в 19.00.-0-