Премьеру оперы "Князь Игорь" покажут на "Беларусь 3"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный спектакль "Князь Игорь" Национального академического Большого театра оперы и балета покажет телеканал "Беларусь 3". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Опера в двух действиях основана на легендарном древнерусском тексте - поэме "Слово о полку Игореве". Новой версией оперы Александра Бородина Большой театр оперы и балета 15 сентября откроет свой 87-й театральный сезон. К работе над постановкой привлечены известные мастера сцены: народный артист Беларуси Александр Анисимов, обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская, народный художник России Вячеслав Окунев, народные артисты Беларуси Нина Ломанович и Юрий Троян.
"Беларусь 3" проведет запись премьерного спектакля и покажет его в субботу, 21 сентября в 22.15.-0-