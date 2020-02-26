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26 февраля 2020, 08:10

Премьеру рок-комедии "Фанатки" готовят в Гомельском молодежном театре

Фото moltheatre.by
Фото moltheatre.by

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском городском молодежном театре готовят премьеру рок-комедии "Фанатки" по пьесе Родиона Белецкого, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

Спектакль в двух действиях "Фанатки" - о молодых, для молодых и их родителей. Он об актуальной проблеме - желании надевать на себя одну за другой маски, тем самым прячась от действительности и от себя реального. "У каждого из нас свое представление об идеале. Иногда идеал остается мечтой, а иногда принимает вполне человеческий образ. И только от тебя зависит, в какой степени он может влиять на твою жизнь. Вот, пожалуй, главный посыл рок-комедии", - отметила Елена Мостовенко.

Постановка создает сюрреалистический мир, отражающий вполне реальное фанатичное отношение людей к себе, близким, обществу. "Мы ожидаем от окружающих, что они будут соответствовать нашим представлениям о них, а когда этого не происходит, случается конфликт: с людьми, миром, самим собой", - добавила директор.

Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться собой настоящим в обществе, где постоянно требуется оправдывать ожидания? Как сохранить искренность? С этими вопросами столкнется главная героиня спектакля "Фанатки". Искать ответы на них предстоит и зрителям.

В творческой группе, которая работает над постановкой, - режиссер Даниил Филиппович, художник Анастасия Мяделец, роли исполнят Диана Возчикова, Валерия Лагуто, Ирина Чернявская, Ярослав Кублицкий, Павел Соловьев, Галина Анчишкина, Лиза Астрахова.

Премьерные показы в молодежном театре запланированы на 6, 7, 8, 28 марта.-0-

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