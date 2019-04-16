Премьеру "Скрипки порой ведут к сумасшествию" покажет 30 апреля Коласовский театр

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске 30 апреля состоится премьера мелодрамы "Скрипки порой ведут к сумасшествию" по пьесе знаменитой французской писательницы Франсуазы Саган. Это первая постановка произведения на белорусской сцене, сообщили БЕЛТА в театре.

Некоторым сюжет мелодрамы покажется близким, отношения главных героев в чем-то напоминают центральную любовную линию из романа Федора Достоевского "Идиот". "Много лет Шарлотта, женщина не самого пристойного поведения, живет со своим любовником Антуаном за счет ее богатых благодетелей. Вместе мошенники мечтают накопить достаточно денег и обосноваться в Париже, но их планы рушатся, когда последний содержатель Шарлотты умирает, лишая ее наследства. Огромное достояние переходит незнакомому молодому племяннику Леопольду, - поделились в театре. - Шарлотта решает обморочить парня и захватить все имущество. Но близкое знакомство с Леопольдом, который сохранил в себе чистоту и непосредственность ребенка, меняет Шарлотту, рождает настоящую любовь, пробуждает скрипки ее души".

Над спектаклем работает молодой белорусский режиссер из Минска Дарья Марченко. В прошлом году она стала одним из победителей республиканского конкурса режиссерских экспликаций, который проводило Министерство культуры. Этим она и завоевала право постановки на коласовской сцене. Перевел пьесу на белорусский язык поэт, артист театра Петр Ламан. Над сценографией и костюмами работает коласовец Андрей Жигур.

Мелодраму "Скрипки порой ведут к сумасшествию" зрители увидят в исполнении витебских артистов. В спектакле заняты артисты Ульяна Атясова, Елена Шерепченко, Георгий Лойко, Артем Геряк, Евгений Лукьянов, Анжелика Барковская, Ольга Кулешова, Петр Ламан и Зинаида Гурбо.-0-