24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля "Бог ездит на велосипеде" готовит Могилевский драмтеатр 27-28 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного драматического театра.

Спекталь - это история покорения мира в одном действии. Быть правильным подростком, веселым, спортивным и жизнерадостным, а потом вырасти и осознать, что за всю жизнь так и не встретил человека, с которым можно было бы поговорить по душам. Смогут ли главные герои понять себя и людей, которые встречаются им на пути. Спектакль "Бог ездит на велосипеде" поможет разобраться с тем, как найти свое место в огромном мире. И ответит на вопрос, можно ли отыскать среди семи с половиной миллиардов людей того, кто сможет тебя понять.

Как отметили в пресс-службе театра, пьеса написана молодыми российскими драматургами Ириной Васьковской и Дарьей Уткиной, режиссер - Ирина Добровольская, выпускница БГАИ, актриса драматического театра и кино. С 2016 года работает в театре "Территория мюзикла". В прошлом году она поставила спектакль "Комната умирает" в Минске, сотрудничает с культурным хабом "ОК16". Здесь же Ирина Добровольская в 2019 году показала эскиз будущей вокально-пластической постановки "Sviciaź", премьера которой запланирована на лето 2020 года.-0-