Премьеру трагикомедии о семейных ценностях готовит Купаловский театр

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Чакана гучна i да болю блiзка" в постановке молодого белорусского режиссера, выпускника ГИТИСа Даниила Филипповича состоится 25 февраля в Купаловском театре, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

По сюжету спектакля, жизнь сотрудника банка резко меняется, когда родная, но незнакомая тетушка спустя тридцать лет присылает письмо с просьбой приехать к ней по причине скорой смерти. Главный герой Кэмп соглашается, однако совершенно не знает, как вести себя, он находится в растерянности. Постепенно обиды прошлого у него вырываются на свободу и провоцируют агрессию. Кэмп винит свою тетю Грэйс в своей несостоятельности, в том, что она отсутствовала в его жизни, когда была нужна. Винит даже в том, что от него ушла жена. Кажется, что главный герой приехал исключительно ради получения наследства, но детские травмы, эмоции и воспоминания полностью меняют ход событий.

Режиссер заверил, финал истории будет неожиданным для всех зрителей. "Будет показано несколько финалов. Вы будете ждать определенного окончания истории. А мы сделаем совершенно не так, как вы хотите, повернем историю в другую сторону", - рассказал режиссер.

Для того, чтобы лучше понять спектакль, режиссер советует прочитать пьесу канадского драматурга Мориса Панича "Соглядатай". "Если не знать, что было в пьесе "Соглядатай", то будет тяжело понять спектакль. На основе нее написали собственную историю: расширили героев, добавили бывшую жену, мною дописаны некоторые тексты к этому сюжету. Также стоит отметить, что будут два зрительных зала, расположенных с разных сторон, и люди увидят совершенно разные истории спектакля. Я советую посмотреть два раза: сначала с одной стороны, а затем с другой", - рассказал Даниил Филиппович

Как поделился режиссер, ему очень близка история забытых родителей. "Сейчас, мне кажется, у нас у всех есть люди, которым нам неудобно сказать "прости", "люблю". Простить какие-то ошибки близких. Поэтому тема пьесы близка, и мы ее с актерами разрушили и создали свою историю", - рассказал Даниил Филиппович.

В главных ролях - Сергей Бирульчик, Тамара Миронова, Зинаида Зубкова, Татьяна Гулевич.-0-