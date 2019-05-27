Премьеру трагикомедии "Забыть? Герострата..." представят в Гомельском областном драмтеатре

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьеру трагикомедии "Забыть? Герострата..." по пьесе Григория Горина готовят в Гомельском областном драматическом театре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе театра.

Постановка в двух действиях помогает задуматься над простыми и одновременно сложными понятиями, пофилосовствовать и сделать выводы. "В IV веке до нашей эры в греческом городе Эфесе сожжен храм Артемиды. 120 лет строили его мастера. По преданию, сама богиня помогала зодчим. Храм был так великолепен, что его внесли в число семи чудес света. Толпы людей со всего мира стекались к его подножию, чтобы поклониться богине и поразиться величию дел человеческих. Храм простоял сто лет. Он мог бы простоять тысячелетия, а простоял всего сто лет. В роковую ночь 356 года житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды", - напомнили печальную историю в театре.

Создатели спектакля задаются вопросом и адресуют его зрителю: можно ли забывать зло? Если забыть страшные вещи: войну, убийства, предательство, они рано или поздно будут оправданы и обязательно вернутся, принося новые и новые страдания, смерти, гибель всего, чем могла бы гордиться человеческая цивилизация.

Спектакль ставит режиссер, который связан с гомельским театром не только давними дружескими, но и творческими связями. Во второй половине 1970-х годов Вячеслав Крючков служил здесь главным режиссером и создал немало постановок, о который до сих пор вспоминают зрители старшего поколения. Вячеслав Крючков, профессор Государственного специализированного института искусств и РАТИ (ГИТИС), в 1991-2011 годах возглавлял Московский театр кукол. Он создал немало спектаклей, получивших признание театральных критиков, отмеченных грамотами и дипломами различных театральных форумов.

В спектакле "Забыть? Герострата..." задействованы народная артистка Беларуси Людмила Корхова, заслуженный артист Юрий Фейгин, артисты Татьяна Гончарова, Виталий Пичик, Юрий Зайцев, Александр Лавринович, Анастасия Задорина, Алексей Бычков, Андрей Шидловский, Владислав Карако, Дмитрий Балащенко, Гиорги Чантурия. Художник-постановщик - Татьяна Стысина, музыкальное оформление Дмитрия Неберова.

Трагикомедию в двух действиях "Забыть? Герострата..." зритель сможет увидеть 21, 22, 23 июня. Постановка приурочена к 80-летию Гомельского облдрамтеатра, которое будет отмечаться в декабре 2019 года.-0-