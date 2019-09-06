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06 сентября 2019, 07:44

Премьеры, обменные гастроли, творческие встречи - Гомельский молодежный театр открывает сезон

Фото moltheatre.by
Фото moltheatre.by

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской молодежный театр открывает новый сезон 7 сентября социальным гротеском "Урод" по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

По словам собеседницы, молодежный театр работает с высококлассной мировой драматургией. И спектакль начала сезона - не исключение. Первой постановкой 28-го сезона станет социальный гротеск "Урод" режиссера Виталя Кравченко. Премьерные показы спектакля, который заставляет задуматься о проблемах современного общества, где возводятся в культ плакатная красота, молодость и успешность, а человек иногда не более чем просто товар, с аншлагом прошли в июле.

Также в сентябре театралам предложат типично английскую черную комедию "Братишки (Bad Boys)", постановки "Некомедия", "Перебор", OEDIPUS ("Эдип"), "Королева красоты", "Павятовы лекар" и т.д. Юных зрителей пригласят на премьеру сказки "Давай играть!" и веселую историю "Тайна заячьего дерева".

"В новом сезоне мы планируем радовать нашего зрителя премьерами, не забывая при этом о ставших уже знаковыми для театральной жизни нашего города, высоко оцененных профессиональной театральной общественностью постановках прошлых лет. Кроме того, намерены познакомить гомельчан и гостей нашего города с творчеством ярких театров из других городов Беларуси и зарубежья", - поделилась планами Елена Мостовенко. Также в театре продолжат начатую в прошлом сезоне практику проведения творческих встреч зрителей с режиссерами и актерами спектаклей.

Постановки Гомельского молодежного театра смогут увидеть и зрители престижных фестивалей. Например, белорусскоязычного "Павятовага лекара" по произведению Франца Кафки сыграют на международном форуме театрального искусства "ТЕАРТ". А фатально-ироничную историю "Летели качели" Константина Стешика артисты молодежного расскажут на республиканском фестивале национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича. "Это ближайшие уже подтвержденные поездки, однако в планах театра есть и другие фестивали и гастроли", - уточнила директор.

На открытие нового сезона Гомельский городской молодежный театр приглашает 7 сентября в 19.00.-0-

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