Пресс-конференция к открытию выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету" пройдет 5 декабря в НХМ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, приуроченная к открытию выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету", состоится в Национальном художественном музее Беларуси 5 декабря в 17.00 при информационной поддержке БЕЛТА.

Выставочный проект организован к 120-летию со дня рождения художника. Белорусской публике впервые представят собрание произведений Шраги Царфина из коллекции группы компаний А-100, приобретенных у наследников художника в 2019 году, а также произведения из частных белорусских и зарубежных коллекций. На выставке покажут более сорока произведений, созданных в разные годы и отражающих самые разнообразные грани таланта художника.

Файбиш-Шрага Царфин - художник Парижской школы, человек необычной судьбы, уроженец белорусского местечка Смиловичи. В своем творчестве он стремился передать волнующие его духовные и философские проблемы. Был прекрасным колористом, использовал своеобразную палитру, находясь все время в поиске выразительных средств. Одна из ведущих тем в его творчестве - пейзажи Франции, ставшей для него второй родиной. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина Хелены Рубинштейн. Есть сведения, что как успешный художник по тканям ряд эскизов в 1930-х годах выполнил для начинавшей карьеру Коко Шанель.

Экспозиция "Шрага Царфин. Ведущий к свету" разместится в стенах Национального художественного музея. Для посетителей выставка откроется 6 декабря и продлится до 19 февраля.

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