Пресс-конференция о сохранении историко-культурного наследия Беларуси пройдет в БЕЛТА 14 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Историко-культурное наследие Беларуси: вопросы сохранения и приумножения" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 14 февраля в 11.00.
Беларусь располагает значительным историко-культурным потенциалом, представленным объектами архитектуры, градостроительства, истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями. О проводимой работе по сохранению и приумножению этого наследия расскажут на пресс-конференции представители Министерства культуры, НАН Беларуси, Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.
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